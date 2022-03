Tire algumas dúvidas sobre o Telegram após decisão do STF

Apoie o 247

247 - Algumas dúvidas surgem sobre o Telegram, após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinar, nesta sexta-feira (18), o bloqueio do aplicativo de mensagens russo Telegram.

Os provedores de internet é que têm o poder de bloquear o aplicativo. O mesmo vale para companhias administradoras de serviço móvel pessoal e serviço telefônico fixo" (operadoras de telefonia).

O ministro do STF deu um prazo de cinco para que empresas cumpram a ordem. De acordo com o portal G1, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) disse que "providenciou o imediato encaminhamento dela às entidades atuantes no setor", ou seja, as operadoras de internet.

Caso a decisão não seja cumprida, o STF estipulou uma multa diária fixa de R$ 100 mil para pessoas e empresas que "incorrerem em condutas no sentido de utilização de subterfúgios tecnológicos para continuidade" ao uso do aplicativo.

Ainda não é possível saber quando usuários serão afetados pela decisão do ministro, porque, assim como os rivais, o Telegram não divulga o número de usuários por país. Há 1 ano, a empresa divulgou que passou de 500 mil usuários, após recordes de novos clientes que chegaram diante de uma mudança na política do WhatsApp. O número é inferior aos 2 bilhões de usuários que o WhatsApp disse ter em 2020.

