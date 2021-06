“Toda raiva contra mim deveria se centrar em Jair Bolsonaro”, sugere Karol Conká sobre cancelamento nas redes sociais

Rapper fala sobre o peso do cancelamento virtual meses após sua participação no reality Big Brother Brasil. “É como se nem preta eu fosse mais”, desabafa a artista que relaciona a promoção do ódio na internet ao racismo edit

247 - Para a cantora Karol Conká, participante que teve o maior índice de rejeição no BBB (99,17%), o ódio nacional que acabou canalizando com a sua participação "ruidosa" no reality, mesmo após o fim do programa, poderia muito bem ser transferido para Jair Bolsonaro.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo , a comoção deveria estar em cima das cobranças sobre a postura do governo com a pandemia. “Isso merece o gasto de energia para ir às redes ou às ruas e protestar. Nossa raiva tinha que ser canalizada para isso. Então, estou de mão dada aí com todo mundo que é fora morte, fora Bolsonaro. Estou na torcida para que o milagre aconteça.”

A artista também destacou que esperava mais acolhimento dos seus pares, mesmo reconhecendo que errou no tratamento que teve com outro participante negro do reality, Lucas Penteado.

“Não é passar a mão na cabeça, mas demonstrar apoio para o irmão que errou. Por que, quando um branco erra, a gente vê isso em massa nas redes sociais?” É como se nem preta eu fosse mais”, diz a cantora, que conta que foi chamada de racista porque brigou com outro participante negro, Lucas. “Comunidades brigam entre si, pretos brigam entre si.”

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.