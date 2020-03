O resultado pífio do PIB brasileiro começa a movimentar as redes sociais. Hoje, foi Gleisi Hoffmann que respondeu a bolsonaristas. Ela disse: "o resultado é vosso" edit

247 - A deputada federal e presidente do PT tuitou: "tentando justificar o pibinho do chefe, bolsonaristas atacam governos do PT e dizem q em 2015 e 2016 o PIB foi negativo. Oie! 2016 vcs tiraram Dilma e puseram Temer. O resultado é vosso. Em 15, além da crise internacional vcs apoiaram pautas bombas do Eduardo Cunha contra a Dilma"

Veja o Twitter de Gleisi: