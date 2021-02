"Tomar champagne com mais de 200 mil mortes, é tomar champagne para o cadáver", diz Neto sobre festa de Arthur Lira

247 - A festança de Arthur Lira (PP-AL) para comemorar a eçeição para a pesidência da Câmara dos Deputados contina repercutindo negativamente. O apresentador Neto manifestou sua indignação no programa "Os Donos da Bola", nesta quarta-feira (3), na Band.

“Que Deus proteja todos nós e vocês aí, dos políticos brasileiros. O que vocês fizeram ontem, vocês são uma vergonha para esse país. Tomando champagne, sem máscara, sem absolutamente nada”, disparou Neto, se referindo a festa em uma residência no Lago Sul, área nobre de Brasília, com cerca de 300 convidados.

“É um vexame no mundo eu ter que olhar Manaus na situação que está e vocês festejando presidente da Câmara, presidente do Senado (…) Vocês que comandam esse país, vocês fazem festa com champagne. Futebol é só futebol. O que a gente não pode ter é isso. Se os meus governantes fazem isso, por que eu não posso ir para praia? Tomar champagne com mais de 200 mil mortes, é tomar champagne para o cadáver, para as famílias, para os filhos, para os netos. A nossa raça perdeu o noção do que é a vida”, acrescentou Neto.





