Torcedor que assediou repórter da ESPN tem prisão decretada no Rio (vídeo)

247 - O torcedor do Flamengo que assediou a repórter da ESPN Jéssica Dias teve sua prisão preventiva decretada na noite dessa quarta-feira (7). O homem, que não teve sua identidade revelada, passou por uma audiência de custódia no Juizado Especial Criminal. Ele foi conduzido para a 19ª DP, na região da Tijuca. A reportagem é do portal Metrópoles.

O caso aconteceu antes da partida entre Flamengo e Vélez, pela Libertadores, nos arredores do Maracanã, onde o jogo foi realizado. Jéssica participava de um link ao vivo quando foi beijada no rosto pelo torcedor sem seu consentimento. Imediatamente após o ocorrido, Renato Rodrigues e Marcela Rafael, que apresentavam o programa com a repórter, se revoltaram com o evidente desconforto da colega.

“Vamos pegar a carinha dele e mostrar para todo mundo”, disse Renato. “Jéssica, eu sinto muito. Minha solidariedade a você nesse momento”, complementou a apresentadora. “Obrigada, Marcela, um beijo. Obrigada, Renato”, respondeu Jéssica, desconfortável.

Os câmeras que trabalhavam com a repórter interviram e seguraram o assediador, que acabou preso.

Assédio é crime e não pode ser banalizado! A repórter Jessica Dias, da ESPN, estava trabalhando, quando esse “torcedor” do #Flamengo deu um beijo nela… sem permissão. Ridículo. O clube já se pronunciou em solidariedade a ela. Espero que esse “machão” seja punido! pic.twitter.com/90hoxEB8Mh September 7, 2022





