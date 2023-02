Tragédia no litoral: Globo toma medidas radicais na programação

Apoie o 247

247 - A Globo decidiu mexer novamente na programação para priorizar a cobertura jornalística dos estragos da chuva no litoral de São Paulo. Na manhã desta terça (21), o Encontro e o Mais Você não foram exibidos excepcionalmente para uma parte do Estado. Patrícia Poeta explicou ao público o motivo do cancelamento do programa.

De acordo com reportagem do portal Notícias da TV, após o fim do Bom Dia Brasil, a apresentadora apareceu rapidamente para dar um recado ao telespectador. "Olá, bom dia. O Encontro hoje não vai ser transmitido para São Paulo, litoral norte e Vale do Paraíba, que não acompanhar a cobertura completa sobre a tragédia das chuvas", avisou ela. Sabina Simonato, então, assumiu a programação em uma edição especial do Bom Dia São Paulo. Por volta das 10h30, a jornalista entregou o comando da cobertura para Alan Severiano no SP1.

Na segunda (20), a emissora já tinha optado por não exibir o Mais Você também para priorizar a cobertura da tragédia no litoral paulista. Âncora do Hora Um, Roberto Kovalick estava de folga e passava o feriado com a família em Juquehy. Ele contou nas redes sociais que ficou ilhado em uma inundação e passou a mostrar os estragos na região.

