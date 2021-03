Tralli, da Globo, transfere o Canal de Suez para o Panamá (vídeo)

Apresentador César Tralli anunciou, na Globo, que o Canal de Suez, localizado no Egito, entre o mar Mediterrâneo e o mar Vermelho, fica “no Panamá” edit

247 - O apresentador César Tralli anunciou, na Globo, que o Canal de Suez, localizado no Egito, entre o mar Mediterrâneo e o mar Vermelho, fica “no Panamá”. A gafe foi dita ao anunciar a desobstrução do canal nesta segunda-feira, 29, após um navio encalhado ser retirado da via marítima.

Nível do jornalismo na Globo. Canal de Suez "no Panamá" pic.twitter.com/f6lUfJff2Q — Juca Simonard - #LulaPresidente2022 (@JSimonard) March 29, 2021

