'Transparência Internacional é um batalhão na guerra contra a soberania do povo brasileiro': população apoia decisão de Toffoli

247 - Internautas demonstraram apoio nesta segunda-feira (5) à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, que determinou investigação sobre a atuação da ONG estrangeira Transparência Internacional no Brasil. Investigadores querem mais detalhes do conluio entre a Organização Não-Governamental e a Operação Lava Jato no Brasil.

Repórter especial e documentarista do 247, o jornalista Joaquim de Carvalho afirmou que a "Transparência Internacional é batalhão na guerra contra a soberania do povo brasileiro". "Não podemos temê-los, é preciso enfrentá-los e tb a seus porta-vozes".

continua após o anúncio

Outra pessoa destacou que o "STF vê como duvidoso a gestão privada de dinheiro destinado e pertencentes aos cofres públicos!". "Temos que lembrar que Deltan Dallagnol quis gerir as multas, um fundo no valor de 2,5 bilhões de reais, aplicadas às empresas que admitiam crimes à Lava-Jato".

Um internauta fez a seguinte postagem: "além da ONG Transparência Internacional a PF deveria investigar também as relações da Globo com a lava-jato". "Há claros indícios que procuradores e jornalistas da emissora agiram juntos para prejudicar a economia e criar a crise política que derrubou a presidenta Dilma".

continua após o anúncio

De acordo com informações publicadas em 4 de agosto pelo Consultor Jurídico, a ONG "tentou ser sócia dos lavajatistas no desvio e apropriação de fundos totalizando R$ 4,8 bilhões oriundos de acordos de leniência firmados com a Petrobrás e a JBS".

Parabéns ao ministro. Transparência Internacional é batalhão na guerra contra a soberania do povo brasileiro. Não podemos temê-los, é preciso enfrentá-los e tb a seus porta-vozes



Toffoli manda investigar atuação da Transparência Internacional na Lava Jato https://t.co/1j6pqvQp4h

Dias Toffoli ACABA de pedir INVESTIGAÇÃO sobre a atuação da Transparência Internacional no Brasil.



O STF vê como duvidoso a gestão PRIVADA de dinheiro destinado e pertencentes aos COFRES PÚBLICOS!



Temos que lembrar que Deltan Dallagnol quis gerir as MULTAS, um fundo no valor de… pic.twitter.com/GGva3v5ZhJ continua após o anúncio February 5, 2024

Além da ONG Transparência Internacional a PF deveria investigar também as relações da Globo com a lava-jato. Há claros indícios que procuradores e jornalistas da emissora agiram juntos para prejudicar a economia e criar a crise política que derrubou a presidenta Dilma. continua após o anúncio February 5, 2024

