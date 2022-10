Triunfo em eleição histórica dá nova chance a Lula e à democracia

Apoie o 247

247 - "Antes de começar a leitura do discurso da vitória, Lula fez um breve comentário de improviso. Disse se considerar um cidadão que ressuscitou. 'Tentaram me enterrar vivo e eu estou aqui', desabafou", escreve o jornalista Bernardo Mello Franco no Globo.

De acordo com o jornalista, a eleição de Lula para o terceiro mandato, um feito inédito na história do Brasil, "representa mais uma volta por cima numa trajetória marcada por dramas e superação".

"A vitória deste domingo dá uma nova chance ao retirante que sobreviveu à miséria e chegou à Presidência. A eleição também dá outra chance à democracia brasileira, alvo de ataque permanente desde que Jair Bolsonaro chegou ao poder", escreve o jornalista.

