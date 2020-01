Trump é o governante menos confiável, mas ideologia de direita ainda o mantém

"Em 32 países pesquisados ​​pelo Pew Research Center, 64% dos entrevistados pela agência de pesquisas norte-americana, mesmo antes do ataque feito ao general iraniano, disseram não ter confiança em Trump", atesta o jornalista Fernando Brito, do Tijolaço edit

Por Fernando Brito, do Tijolaço - Em 32 países pesquisados ​​pelo Pew Research Center, 64% dos entrevistados pela agência de pesquisas norte-americana, mesmo antes do ataque feito ao general iraniano, disseram não ter confiança em Trump para “fazer a coisa certa nos assuntos mundiais”, enquanto 29% expressam confiança no presidente norte-americano. americano.

Os sentimentos anti-Trump são especialmente comuns na Europa Ocidental: aproximadamente três em quatro ou mais não confiam em Trump na Alemanha, Suécia, França, Espanha e Holanda. Ele também recebe críticas especialmente ruins no México, onde 89% não confiam nele.

Em quase todas as nações onde há tendências disponíveis, Trump recebe classificações mais baixas do que seu antecessor, Barack Obama. Conforme relatado pelo Centro em 2017 , a confiança internacional no presidente dos EUA despencou após a posse de Trump, enquanto as classificações favoráveis ​​para os Estados Unidos também caíram.

Além dos próprios EUA, onde sua confiança ainda é forte ( 54%), somente em países onde a direita chegou ao poder ou tem força crescente. No Brasil, ela alcançou 28% graças ao fato e ter subido de 23 para 38% seu apoio entre pessoas que se autodefinem como direitistas.

Entre os cinco líderes mundiais testados na pesquisa, Trump é, disparado, o que maior desconfiança merece. A mais bem colocada é Ângela Merkel (29% de desconfiança), seguida por Emmanuel Macron (36%), do presidente chinês, Xi Jinping (43%) e do russo Vladimir Putin (56%).

O mundo, realmente, não merecia estar no século 21.