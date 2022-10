TSE determina remoção de fake news que liga o PT à distribuição de “cartilha erótica”

Apoie o 247

247 - A ministra Cármen Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou nesta terça-feira (11/10) a remoção de um vídeo com notícias falsas sobre o Partido dos Trabalhadores. No vídeo, a candidata a deputada federal Regina Vilella faz uma falsa denúncia, afirmando que o PT, por meio do Governo do Ceará, estaria distribuindo materiais escolares com conteúdo erótico – que incentivariam a pedofilia e a masturbação – em creches e escolas.

A fake news em questão começou a circular em 2019 e já foi desmentida por diversos jornais e agências de checagem. Após o primeiro turno, diversos perfis de apoiadores do candidato Jair Bolsonaro (PL) divulgaram a desinformação ao mesmo tempo.

Tik Tok e Twitter terão 24 horas para remover o conteúdo falso. A ministra ainda determinou que as redes informem dados para a identificação dos responsáveis pelos perfis bolsonaristas.

“O que se tem é a veiculação de mensagem falsa, ofensiva ao Partido dos Trabalhadores e ao seu candidato à presidência, o que leva à repercussão ou interferência negativa no pleito. O perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo é evidenciado pela possibilidade de acesso à postagem por número cada vez maior de pessoas, o que acarreta a propagação de ofensa à honra e à imagem do partido e do candidato", afirma Cármen Lúcia, em sua decisão.

