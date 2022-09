TSE notifica Jovem Pan por fake news contra Lula e exaltação de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) notificou a Jovem Pan nesta terça-feira, 6, por divulgação de fake news contra o ex-presidente Lula (PT) e propaganda a favor de Jair Bolsonaro (PL) no programa “3 em 1”.

Segundo o portal Notícias da TV , oficiais de Justiça foram à sede da Jovem Pan, em São Paulo, para entregar o documento. A origem da denúncia não foi revelada.

A Justiça Eleitoral afirmou que a Jovem Pan descumpriu regras da cobertura jornalística da lei eleitoral ao não ouvir a versão do PT sobre os fatos, e ainda destacou mentira na divulgação de uma suposta fala de Lula em relação a empregadas domésticas, criticada por Rodrigo Constantino na sexta-feira, 2.

A Justiça Eleitoral também aponta que há um grande exagero no tempo que se fala de supostas boas ações de Bolsonaro e no período em que ele fica ao vivo na programação, falando vários minutos sem interrupções ou correções de erros, além da exaltação do presidente pelos comentaristas.

Uma das punições previstas para quem descumpre regra eleitoral é a retirada do canal do ar por 24 horas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.