TSE restabelece possibilidade de monetização de perfis bolsonaristas nas redes sociais

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou a possibilidade de remonetização de perfis e canais bolsonaristas nas redes sociais que haviam sido suspensos em função da disseminação de fake news sobre a higidez das eleições de 2022.

Segundo o UOL, o relator do caso na Corte Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, também determinou que os valores arrecadados sejam depositados em juízo "até posterior deliberação".

Um dos perfis que podem ser alcançados pela decisão é o do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, que fugiu para os Estados Unidos após ter sua prisão preventiva decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, em outubro de 2021.

O influenciador extremista era um dos investigados pela Polícia Federal no âmbito do inquérito que apura a atuação e a participação de milícias digitais em atos antidemocráticos. Allan dos Santos foi condenado a um ano e sete meses de prisão, em regime inicial aberto, pelo Tribunal de Justiça de Rio Grande do Sul (TJ-RS) por calúnia contra a cineasta Estella Renner, ligada à produtora Maria Farinha Filmes.

