Tucker Carlson se encontra como Edward Snowden e Tara Reade na Rússia

Sputnik Brasil - Jornalista norte-americano e ex-apresentador da Fox News que vai desafiar os Estados Unidos com a exibição da entrevista com o presidente Vladimir Putin, Tucker Carlson está na Rússia, e a viagem gerou repercussão em todo o mundo. É a primeira que Putin concede entrevista a um jornalista ocidental nos últimos tempos.

Além disso, nesta quinta-feira (8), Carlson se encontrou com o ex-analista de sistemas da Agência Central de Inteligência dos EUA (CIA, na sigla em inglês), Edward Snowden, além da ex-assessora do Senado Tara Reade, que acusou o presidente Joe Biden de assédio.

De acordo com a agência Semafor, o jornalista não entrevistou Snowden para o programa de vídeo que produz durante sua visita à Rússia. No entanto, Carlson gravou uma entrevista com Reade que, por temer pela segurança após denunciar Joe Biden de agressão sexual, mudou-se para a Rússia.

O jornalista norte-americano está no país desde a última semana para entrevista com o presidente Vladimir Putin. O objetivo é informar aos americanos a realidade do conflito na Ucrânia.

