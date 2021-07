“Tudo caminha para uma vitória do Lula no primeiro turno”, diz Miguel do Rosário

O editor do blog O Cafézinho disse à TV 247 que a “irritação” da população com Bolsonaro dá ainda mais força para o ex-presidente, que pode se deparar com condições mais favoráveis para um eventual terceiro governo do que no passado. Assista edit

247 - Editor do blog O Cafézinho, Miguel do Rosário afirmou à TV 247 que o ex-presidente Lula deve sim vencer a eleição de 2022 já no primeiro turno, ainda mais diante da “irritação” da população com Jair Bolsonaro.“ Pelas pesquisas , tudo caminha para uma vitória do Lula no primeiro turno. O pessoal fala: ‘mas o Lula não ganhou em primeiro turno nem no auge da popularidade’. Isso não é verdade. No auge da popularidade o Lula não concorreu, quem concorreu foi a Dilma. O Lula concorreu em 2006, quando ele não estava no auge da popularidade. Ele ainda estava se recuperando das cicatrizes do escândalo do Mensalão, tudo aquilo, mas ele não estava tão bem assim”, disse Rosário.

“O brasileiro está muito cansado, muito cansado, e ele vai querer resolver isso. A irritação com o Bolsonaro está clara”, completou.

Para o editor, as condições para um terceiro governo Lula podem ser melhores do que as que se apresentavam no passado. "Se o Lula ganhar a eleição em 2022, vai ser em um contexto de rede social muito mais favorável para ele, inclusive no contexto econômico também, com o debacle do neoliberalismo a nível mundial”.

