TV 247 começa transmissões ao vivo pela Twitch

247 - A TV 247 inicia a partir desta terça-feira (17) transmissões de seus principais programas na Twicth, serviço de streaming de vídeo ao vivo. Atualmente, o conteúdo da grade do 247 é transmitido no Youtube, Facebook e Twitter.

A Twitch nasceu em 2011, focada em transmitir gameplays (pessoas jogando games online). Recentemente, passou a se consolidar como local também para discussões de assuntos diversos, como futebol e política. Nos últimos três anos, a plataforma viu seu conteúdo alheio ao mundo dos games quadruplicar.

Com o olhar voltado para a inovação e tendências do momento, a TV 247 passará a transmitir diariamente o Bom Dia 247, às 7h, e o Boa Noite 247, às 18h30, também na Twitch. Aos finais de semana, os dois programas começam às 10h e às 20h.

PUBLICIDADE

O perfil oficial do veículo na plataforma está identificado como "brasil247". Para passar a acompanhar o canal da TV 247 na Twitch, baixe o aplicativo no seu celular ou acesse a plataforma pelo seu computador. A seguir, basta clicar no botão "seguir", localizado abaixo da tela de transmissão, no canto inferior direito. Acesse o perfil clicando aqui.

Assim como o YouTube, onde a TV 247 já tem 685 mil inscritos, a Twitch permite comentários e interações entre os telespectadores durante a transmissão. Os comentários são monitorados pelos apresentadores, que podem espelhá-los na live.

PUBLICIDADE

Para quem se cadastra gratuitamente, a Twitch oferece algumas vantagens:

Converse com outros fãs;

Capture seus momentos favoritos;

Siga para receber notificações quando o canal entrar ao vivo.





PUBLICIDADE