TV 247 e TVT fazem parceria de conteúdo para fortalecer a mídia independente

Toda quarta-feira às 20h30, a TVT transmitirá entrevistas realizadas pela TV 247. A estreia será com a deputada e ex-ministra Maria do Rosário sobre o legado de Paulo Freire edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A partir desta quarta-feira, 8 de setembro, a TV 247 estreia uma parceria com a TVT, em mais um passo para fortalecer a mídia independente. A TV 247 também exibirá conteúdo da TVT.

A participação semanal se chamará "TV 247 na TVT" e exibirá entrevistas da nossa programação às 20h30. Os comentaristas da TV 247 também aparecerão com frequência nos programas da TV dos Trabalhadores.

A primeira das entrevistas a ser exibida é com a deputada e ex-ministra Maria do Rosário (PT-RS), que é também educadora, sobre o legado de Paulo Freire, no mês de seu centenário.

PUBLICIDADE

Na conversa, Maria do Rosário afirmou que "Paulo Freire é a antítese do neoliberalismo" e explica por que o Patrono da Educação brasileira virou alvo da extrema direita.

"Creio que ele é 'perigoso' para a dimensão da extrema direita porque ele é radicalmente democrático, inclusive questionador das estruturas de Estado. Sem propor o individualismo, ele propõe o empoderamento do sujeito que, percebendo as condições de vida de sua classe, busca transformar a realidade de forma organizada", disse.

PUBLICIDADE