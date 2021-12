TV 247 lança o documentário “Fakeadas - Bolsonaro e a guerra contra o Brasil”

Apoie o 247

247 - A TV 247 lança neste domingo, às 21h, o documentário “Fakeadas - Bolsonaro e a guerra da extrema direita contra o Brasil”, que explica o funcionamento da máquina de fake news do bolsonarismo.

A investigação, a produção e o roteiro são do jornalista investigativo Joaquim de Carvalho, cujo trabalho mais recente - “Bolsonaro e Adélio - uma fakeada no coração do Brasil” - ultrapassou 1,5 milhão de visualizações no Youtube; as imagens são do cinegrafista Eric Araújo e a edição e a direção de Marcelo Felipe Sampaio.

A explicação da engrenagem de mentiras criada e espalhadas pela extrema direita é dividida em blocos, relembrando grandes casos como os que envolvem a vereadora assassinada Marielle Franco e o ex-deputado federal Jean Wyllys, um dos principais entrevistados do filme.

A nova investigação não tira Joaquim de Carvalho da apuração do caso da facada ou suposta facada em Jair Bolsonaro, abordada no documentário anterior. Pelo contrário: traz evidências de que um tema está ligado ao outro. E mostra ainda que a origem da máquina de fakeadas pode estar fora do Brasil.

