TV 247 passa a retransmitir o Sem Censura, produzido pela EBC

247 – A TV 247, em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), passa a retransmitir o programa Sem Censura, que traz entrevistas com personalidades dos mais diversos setores. Neste sábado, o programa apresenta uma entrevista com o advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, que criticou a operação Lava Jato. O programa, exibido originalmente pela EBC às segundas-feiras, passa a ser retransmitido também pela TV 247 aos sábados.

Kakay é um dos mais renomados advogados criminalistas do país. Na entrevista, ele criticou a forma como a Lava Jato foi conduzida, afirmando que houve uma falta de respeito às garantias fundamentais dos acusados, bem como uma instrumentalização da operação para fins políticos.

Segundo o advogado, a Lava Jato se tornou uma "operação midiática", que não respeitou o devido processo legal e acabou condenando pessoas sem provas concretas. Ele destacou que a operação teve impactos negativos na economia do país, prejudicando empresas e gerando desemprego.

Kakay também criticou a postura de alguns setores do judiciário, que segundo ele, agiram de forma parcial e politizada durante a Lava Jato. Ele destacou a importância de se respeitar as garantias fundamentais dos acusados, como a presunção de inocência e o direito ao contraditório e à ampla defesa.

A parceria entre a TV 247 e a EBC na retransmissão do programa é um importante passo para a democratização do acesso à informação e para a ampliação do debate público sobre temas relevantes para a sociedade brasileira.

