TV Brasil gastou R$ 20 mil para transmitir vídeo de Bolsonaro que TSE mandou retirar de circulação

247 - A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) gastou cerca de R$ 20,5 mil, por meio da TV Brasil, na transmissão ao vivo da reunião, realizada em julho, em que Jair Bolsonaro (PL) convocou embaixadores e diplomatas estrangeiros para atacar sem provas a higidez do sistema eleitoral brasileiro. Na quarta-feira (24), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que a estatal e as redes sociais retirassem o vídeo de circulação.

Segundo a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, a EBC “gastou R$ 12 mil com equipamentos; R$ 4,2 mil para transmitir a programação na TV; R$ 2,7 mil para direcionar as imagens para redes sociais; e R$ 1,5 mil para contratar um intérprete de Libras. Além de atacar sem provas o sistema eleitoral, Bolsonaro reproduziu vídeos de motociatas em seu apoio, o que constrangeu diplomatas”.

>>> TSE manda retirar vídeos de reunião em que Bolsonaro mentiu a embaixadores e fez ameaças golpistas

Também na quarta-feira (24/8), a Procuradoria-Geral da República (PGR) informou ter aberto uma investigação preliminar sobre a reunião em que Bolsonaro disseminou fake news junto aos diplomatas estrangeiros.

“No ano passado, a EBC também transmitiu ao vivo uma live em que Bolsonaro mentiu sobre as urnas e fez com que o presidente se tornasse investigado pelo STF [Supremo Tribunal Federal] e TSE”, ressalta o colunista.

