TV BRICS foi apresentada aos participantes do programa de estágio InteRussia

TV BRICS - Na quarta-feira, 30 de novembro, ocorreu uma reunião dos participantes do estágio InterRussia. O organizador do evento é a Fundação Gorchakov. A Rossotrudnichestvo, a agência internacional de notícias e rádio Sputnik e a rede internacional TV BRICS são os parceiros do evento.



Daria Ivankova, diretora do Departamento de Cooperação Internacional da TV BRICS, apresentou o projeto a jornalistas dos principais meios de comunicação da América Latina. Jornalistas, editores e redatores conheceram o mecanismo de interação dentro da rede internacional TV BRICS.

“Hoje a TV BRICS está fortalecendo sua rede de parceiros em diversas áreas. Esta não é apenas a esfera da mídia, hoje estamos trabalhando com uma ampla rede de universidades parceiras, centros de pesquisa nos países do BRICS. Entre os nossos parceiros estão festivais internacionais de cinema. Além disso, recentemente a TV BRICS vem intensificando seu trabalho na direção do BRICS+”

Daria Ivankova



Diretora do Departamento de Cooperação Internacional da TV BRICS





Leonardo Sobreira, repórter do Brasil 247, compartilhou suas impressões sobre a apresentação da TV BRICS.

“A TV BRICS realmente faz um trabalho incrível, conectando as mídias mais relevantes dos países BRICS e mostrando o que é relevante para os países BRICS, fazendo com que todos conheçam as áreas de cooperação. <...> Fiquei interessado em saber como funciona a cooperação com as fontes de notícias”, disse ele.



A reunião contou com a presença não só de representantes dos países do BRICS, mas também de importantes jornalistas do Equador, Argentina, Colômbia, México, Peru, Cuba e Nicarágua.



Segundo o diretor do El Deforma Gutierrez Saldaña Alfonso Israel, a TV BRICS significa muito para o público futuro.



“A TV BRICS oferece novas versões, novas formas, novos formatos de apresentação da informação ao redor do mundo. É legal que estarmos compartilhando cultura, trabalho, ideias, idiomas. Espero que este projeto se torne ainda maior”, disse o diretor do El Deforma.



Rojas Gutiérrez Cristian Ezequiel, da Nicarágua, enfatizou que a iniciativa da TV BRICS é uma grande oportunidade para todos os países da América Latina.



“A TV BRICS é uma grande oportunidade para termos outras oportunidades e formas de nos comunicarmos uns com os outros”, observou.



Em setembro, a TV BRICS também foi apresentada a jornalistas dos principais meios de comunicação dos países da ASEAN.

