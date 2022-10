TV Cultura confirma participação de Vera Magalhães no debate da Band

Apoie o 247

247 - A TV Cultura fez nesta segunda-feira (10) uma nota de esclarecimento e disse ser "totalmente falsa" a informação de que, por ordem de Jair Bolsonaro (PL), a emissora recebeu um pedido feito pelo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), para a jornalista Vera Magalhães não participar do debate marcado para o próximo domingo (16) entre o candidato do PL e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), concorrentes ao Palácio do Planalto.

"A TV Cultura não tem qualquer interferência governamental, seja em seu Jornalismo ou programação. A emissora preza pela autonomia, independente de governos ou partidos políticos", disse a nota.

Os jornais Folha de S.Paulo, UOL, TV Bandeirantes e TV Cultura farão o debate entre os presidenciáveis.

O candidato do PL atacou a jornalista Vera Magalhães durante um debate entre os presidenciáveis do primeiro turno. Ele disse que a apresentadora "é uma vergonha para o jornalismo brasileiro".

O deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia (Republicanos-SP) também agrediu verbalmente a jornalista, desta vez, na primeira quinzena de setembro.

O ex-presidente Lula somou 48% dos votos válidos (57,2 milhões) no primeiro turno, contra 43% (51 milhões) de Bolsonaro, o primeiro ocupante do Planalto a terminar uma eleição em segundo lugar desde 1997, quando a reeleição foi aprovada.

