Twitter anuncia medidas de combate a fake news para eleições de 2022

247 - O Twitter anunciou nesta quarta-feira (20) um pacote de medidas e combate a fake news sobre as eleições deste ano. Além disso, a rede social também lançou novos "emojis" sobre o pleito.

Leia:

Blog Twitter - As conversas sobre as #Eleições2022 já estão acontecendo no Twitter - para se ter uma ideia, somente no primeiro semestre deste ano foram contabilizados 44 milhões de Tweets no Brasil relacionados ao assunto. Para que as pessoas participem dessas conversas de maneira segura, consciente e informada, o Twitter tem reunido esforços em diferentes frentes. Em continuidade às iniciativas nesse sentido que anunciamos em abril, compartilhamos hoje novidades que vão desde a disponibilização de páginas especiais com foco em conteúdos regionais até emojis que incentivam a participação cívica nas eleições e serão ativados por hashtags específicas.

Saiba o que está acontecendo

A partir de hoje (20), está disponível na aba Explorar (🔎) uma seção especial sobre eleições que será frequentemente atualizada com os fatos mais recentes a respeito do assunto. Essa seção reúne os principais conteúdos de Curadoria, cujo trabalho tem como objetivo facilitar o acesso das pessoas a informações de qualidade sobre determinado tema, contextualizando questões em debate e apresentando conteúdos de diferentes fontes confiáveis para quem quiser se aprofundar. Esses esforços incluem Moments, assuntos com grande repercussão no momento, contexto para esclarecer informações potencialmente enganosas, conteúdo de qualidade sobre o processo eleitoral e listas com contas de fontes confiáveis. Além disso, serão exibidos gráficos com dados das conversas ao redor das #Eleições2022 no Twitter, atualizados semanalmente, mostrando os assuntos mais comentados.

Quando houver um pico na conversa sobre eleições, mandaremos notificações com informações para que as pessoas tenham o contexto completo do que está acontecendo. Também serão enviadas notificações em momentos importantes das eleições com explicações de como participar do processo. Apenas as pessoas que permitiram o envio de notificações pelo Twitter receberão esses avisos, de acordo com seus interesses e a relevância do assunto. Os alertas serão recebidos por push, no celular, e também aparecerão na aba de notificações do perfil (🔔).

Como a corrida também é para cargos estaduais, teremos abas especiais que manterão as pessoas informadas sobre as últimas notícias e conversas relacionadas à sua região, incluindo Tweets de veículos e conteúdos ao vivo. Os estados contemplados com esse recurso serão Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Emojis exclusivos

Para estimular a participação das pessoas nas conversas sobre as eleições e facilitar que debates sobre assuntos específicos sejam encontrados, o Twitter contará com três emojis ativados pelo uso de hashtags determinadas.

Para toda a jornada até o voto: a partir de hoje (20), um emoji aparecerá toda vez que as pessoas usarem as hashtags #Eleições2022, #VoteConsciente e #ProjetoEleição - esta última em referência ao famoso "projeto verão", como uma forma divertida de incentivar as pessoas a se prepararem para o momento cívico mais marcante da democracia: a hora de votar.

Para os debates: começando em agosto, as hashtags #DebatesBR, #DebatesBrasil, #DebateBR e #DebateBrasil também ativarão um emoji especial nas conversas sobre os debates.

Na votação: as conversas para a hora de votar terão um emoji ativado pelo uso das hashtags #BoraVotar, #EuVotei e #CONFIRMA.

Tire suas dúvidas

A @Politize!, organização da sociedade civil que trabalha com educação política, disponibilizará a partir de agosto um serviço de atendimento automatizado no Twitter para responder às principais questões dos eleitores. Quem enviar uma Mensagem Direta (DM) para @Politize terá à disposição informações que ajudam a tirar dúvidas sobre as eleições e política no geral e dicas de como identificar notícias falsas e ter conversas saudáveis, além de sugestões de fontes de dados a respeito de política e eleições.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também vai tirar dúvidas das pessoas no Twitter sobre o processo eleitoral em sessões de perguntas e respostas com temas pré-determinados. Para participar, basta ficar de olho na página do @TSEJusBR para acompanhar o assunto de cada sessão de perguntas, Tweetar suas dúvidas usando a hashtag #PergunteAoTSE e conferir as respostas do TSE.

Usando o Twitter com consciência

Para que as pessoas tenham segurança e consciência ao consumir, publicar e compartilhar informações no Twitter, contaremos com Tweets e campanhas educativas com dicas sobre nossas regras e recursos de alfabetização midiática, incluindo orientações a respeito da identificação de informações enganosas ou fotos manipuladas, por exemplo. Para o desenvolvimento da campanha de educação midiática, contamos com a opinião e feedback do Instituto @PalavraAberta e outros parceiros da sociedade civil especialistas no assunto. Para acompanhar esses conteúdos, fique de olho no @TwitterBrasil e no @TwitterSeguroBR.

Também em relação ao consumo de informações com consciência, o Twitter está apoiando projetos de @AgenciaLupa e @AosFatos voltados às #Eleições2022.

Informe-se

Uma pesquisa que divulgamos recentemente mostrou que, para as pessoas que usam o Twitter, ele é a principal plataforma para o consumo de conteúdos políticos, sendo que 45% delas afirmam usar muito o serviço para este fim. O mesmo levantamento também indicou que 61% das pessoas que citam o Twitter como fonte confiável de informações sobre política atribuem isso ao fato de o serviço apresentar diferentes pontos de vista; e que para 60% das pessoas que usam o Twitter no Brasil, as informações relacionadas a política publicadas na plataforma têm relevância.

Para não perder nenhuma dica ou atualização do que temos feito para que o papel do Twitter seja ainda mais relevante e seu uso pelas pessoas, mais proveitoso e saudável durante o período eleitoral, sugerimos que você siga o @TwitterBrasil e o @TwitterSeguroBR e acesse nossa página dedicada às Eleições na Central de Ajuda.

