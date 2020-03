Twitter apaga posts de Flávio Bolsonaro e Ricardo Salles que continham vídeo antigo de Drauzio Varella

O Twitter considerou que as postagens violavam as regras de uso da rede social e que poderiam colocar as pessoas em risco de contrair o coronavírus edit

247 - O twitter apagou os posts do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que continham um vídeo antigo de Drauzio Varella, no qual o médico falava sobre a prevenção ao coronavírus.

De acordo com o Twitter, as postagens violavam as regras de uso da rede social e poderiam aumentar os riscos de contágio pelas pessoas.

No vídeo, Varella dizia que estava levando a vida normalmente e que não havia motivo para pânico por conta do coronavírus, mas o vídeo foi gravado em janeiro, quando o Brasil ainda não registrava nenhum caso do vírus.

Também por meio do Twitter, Drauzio Varella pediu responsabilidade ao ministro Salles. "Na posição de ministro, esperamos que o senhor, no mínimo, tenha a responsabilidade de se atentar à data em que esse vídeo foi publicado (30.jan), uma vez que a situação em torno do coronavírus muda rapidamente".

Em nota à coluna Painel, da Folha, o Twitter disse que "anunciou recentemente em todo o mundo a expansão de suas regras para abranger conteúdos que forem eventualmente contra informações de saúde pública orientadas por fontes oficiais e possam colocar as pessoas em maior risco de transmitir Covid-19".