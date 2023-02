Twitter demite ao menos 50 funcionários em meio a corte de custos

Os cortes de empregos impactaram várias equipes de engenharia, incluindo as de suporte à tecnologia de publicidade, o principal aplicativo do Twitter edit

(Reuters) - O Twitter de Elon Musk demitiu dezenas de funcionários no sábado, no que é pelo menos a oitava rodada de cortes de empregos desde que Musk assumiu a rede social no final de outubro, publicou o Information.

Os cortes de empregos impactaram várias equipes de engenharia, incluindo as de suporte à tecnologia de publicidade, o principal aplicativo do Twitter, bem como a infraestrutura técnica para manter os sistemas do Twitter em funcionamento, disse o relatório da publicação focada em tecnologia dos EUA neste domingo, citando pessoas com conhecimento direto.

O Twitter não respondeu imediatamente a pedidos de comentários.

No início de novembro, o Twitter demitiu cerca de 3.700 funcionários em uma medida de corte de custos de Musk, que adquiriu a empresa por 44 bilhões de dólares.

O The Information publicou que os últimos cortes de empregos visam compensar a queda na receita após a aquisição de Musk e reduzir ainda mais a equipe que encolheu pelo menos 70%, para cerca de 2.000.

Musk disse em novembro que o serviço estava passando por uma "queda maciça na receita", pois os anunciantes reduziram os gastos em meio a preocupações com a moderação do conteúdo.

