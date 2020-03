247 - A rede social Twitter anunciou nesta terça-feira (4) disponibilização de um mecanismo próprio de publicar mensagens, fotos, gifs e vídeos com duração temporária, semelhante ao "stories" do Facebook e Instagram.

O recurso foi chamado de "Fleets". "Esperamos que aquelas pessoas que não costumam ficar confortáveis em Tweetar usem Fleets para falar das reflexões que vêm à sua cabeça", afirmou Mo Al Adham diretor de produto do Twitter, em uma publicação.

A implementação do Fleets será feito inicialmente no Brasil, em caráter de teste. As tradicionais maneiras de interação do Twitter não se aplicam aos Fleets: não é possível retuítar, curtir e nem comentar publicamente.