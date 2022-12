Twitter é investigado por vazamento de dados de 5,4 milhões de pessoas

Apoie o 247

247 - A Comissão de Proteção de Dados da Irlanda informou nesta sexta-feira (23) que o Twitter está sendo investigado, após 5,4 milhões de usuários da rede social terem informações pessoais divulgadas de forma ilegal no ano passado. A reportagem sobre o início das investigações foi publicada pela Bloomberg.

A rede social do empresário sul-africano Elon Musk pode ser multada pela União Europeia (UE). "Esses conjuntos de dados continham informações pessoais relacionados a aproximadamente 5,4 milhões de usuários do Twitter em todo o mundo", disse a Comissão de Proteção de Dados; "Esses conjuntos de dados teriam sido usados para mapear IDs do Twitter para endereços de e-mail e/ou números de telefone dos titulares de dados associados".

A comissão é a principal entidade no cumprimento das regras de privacidade pelas maiores empresas de tecnologia do Vale do Silício (EUA) que estabeleceram uma base da UE. Sob a lei geral de proteção de dados local (a GDPR), o órgão regulador pode cobrar multas de até 4% do resultado anual de uma empresa.

