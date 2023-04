Twitter exclui 12 das 73 contas que faziam apologia à violência nas escolas, aponta G1

Ministério da Justiça deve publicar nesta quarta-feira (12) uma portaria para obrigar as redes sociais a remover conteúdo sobre ataques às escolas edit

247 - Da lista de 73 perfis que o Ministério da Justiça compartilhou com o Twitter de contas que propagam conteúdo sobre ataques a escolas, ao menos 12 foram retiradas do ar, segundo informações do G1. Até a tarde desta terça-feira (11), outras 61 contas continuavam ativas na plataforma de Elon Musk.

De acordo com o governo brasileiro, boa parte desses perfis publica conteúdos que fazem apologia a massacres em escolas, suicídio, nazismo, fascismo, além de homofobia e gordofobia.

Ainda de acordo com a reportagem, estes perfis usam com frequência uma mesma hashtag, como uma forma de conectar pessoas que tenham interesse neste tema. A maioria tinha menos de 1 mil seguidores.

Nesta segunda-feira (10), em reunião com o governo brasileiro, o posicionamento da advogada que representa o Twitter no Brasil causou perplexidade nas autoridades brasileiras e em profissionais de outras redes sociais. A advogada chegou a dizer que um perfil com foto de assassinos de crianças (perpetradores dos massacres em escolas) não violava os termos de uso da rede e que não se tratava de apologia ao crime.

