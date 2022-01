Twitter: ferramenta de denúncia de fake news possibilita ações orquestradas nas eleições

Advogados especializados temem que o botão anti-fake do Twitter possa ser usado para afastar postagens de adversários políticos na campanha edit

247 - Após grande pressão de internautas, que acusaram o Twitter de ser condescendente em relação à desinformação, recentemente a plataforma anunciou uma nova ferramenta: o botão de denúncia de fake news. "As informações são enganosas", diz o botão.

Apesar de aparentemente ser uma boa notícia, advogados especializados em direito eleitoral e digital ouvidos pela Folha de S. Paulo estão apreensivos. Eles veem a possibilidade de ações orquestradas com o objetivo de derrubar conteúdo de adversários durante a campanha eleitoral de 2022.

O Twitter diz que as postagens denunciadas serão avaliadas de maneira mista entre humanos e inteligência artificial, mas que haverá revisão humana antes de medidas serem tomadas.

Cofundador do Instituto Liberdade Digital e membro da Abradep (Academia de Direito Eleitoral e Político), Diogo Rais é um dos críticos da ferramenta. "Seria facilmente pensável que durante uma campanha grupos adversários poderiam denunciar conteúdos de adversários apenas com o intuito de afastar esses conteúdos. (...) Não há nenhum indício de que o mecanismo do Twitter será eficiente".

