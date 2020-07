Twitter fica fora do ar para usuários da web

De acordo com relatos na Internet, o problema acontece apenas na versão web do Twitter. O aplicativo usado no celular está funcionando normalmente edit

247 - O Twitter está fora do ar para algumas pessoas na tarde desta terça-feira (28). Quem acessa a rede social pela versão web, não tem acesso a conta e o site exibe a mensagem "Something went wrong, but don’t fret — let’s give it another shot", pedindo para que o usuário recarregue a página.

No celular o aplicativo continua funcionando normalmente, de acordo com testes do site TechTudo. De acordo com o site, o site Twitter Status, que monitora o funcionamento da rede social, não mostra nenhum incidente reportado no dia de hoje, indicando que a plataforma continua funcionando. Da mesma forma, o site Downdetector não tem relatos de problemas no Twitter.

