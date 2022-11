Twitter notifica por email que demissões começam nesta sexta-feira

Apoie o 247

Reuters - O Twitter informará aos funcionários por e-mail na sexta-feira (4) se eles foram demitidos, fechando temporariamente seus escritórios e impedindo o acesso de funcionários, após uma semana de incerteza sobre o futuro da empresa sob o novo proprietário Elon Musk.

A empresa de mídia social disse em um e-mail para a equipe que alertará os funcionários até as 9h, horário do Pacífico, na sexta-feira (12h EDT / 1600 GMT) sobre cortes de pessoal.

"Em um esforço para colocar o Twitter em um caminho saudável, passaremos pelo difícil processo de reduzir nossa força de trabalho global na sexta-feira", disse o e-mail enviado na quinta-feira, visto pela Reuters.

O Twitter disse que seus escritórios serão temporariamente fechados e todos os acessos por crachá serão suspensos para "ajudar a garantir a segurança de cada funcionário, bem como dos sistemas do Twitter e dos dados dos clientes".

A plataforma de mídia social disse que os funcionários do Twitter que não são afetados pelas demissões serão notificados por meio de seus endereços de e-mail de trabalho.

Os funcionários que foram demitidos serão notificados com os próximos passos para seus endereços de e-mail pessoais, disse o memorando.

Alguns funcionários twittaram que seu acesso ao sistema de TI da empresa já foi bloqueado e temiam se isso sugerisse suas demissões.

A notificação de demissões encerra uma semana de expurgos de Musk, pois ele exigia profundos cortes de custos e impunha uma nova ética de trabalho agressiva em toda a empresa de mídia social.

Ele orientou as equipes do Twitter a encontrar até US$ 1 bilhão em economias anuais de custos de infraestrutura, de acordo com duas fontes familiarizadas com o assunto e uma mensagem interna do Slack analisada pela Reuters.

Ele já havia limpado os altos escalões da empresa, demitindo seu presidente-executivo e os principais executivos financeiros e jurídicos. Outros, incluindo aqueles que estão no topo das divisões de publicidade, marketing e recursos humanos da empresa, partiram na semana passada.

A primeira semana de Musk como dono do Twitter foi marcada por caos e incerteza. Duas reuniões em toda a empresa foram agendadas, apenas para serem canceladas poucas horas depois. Funcionários disseram à Reuters que foram deixados para reunir informações por meio de reportagens da mídia, grupos de mensagens privadas e fóruns anônimos.

As demissões, que eram esperadas há muito tempo, esfriaram a famosa cultura corporativa aberta do Twitter, reverenciada por seus funcionários.

"Se você estiver em um escritório ou a caminho de um escritório, por favor, volte para casa", disse o Twitter no e-mail na quinta-feira.

Logo após o e-mail chegar às caixas de entrada dos funcionários do Twitter, centenas de pessoas inundaram os canais Slack da empresa para se despedir, disseram dois funcionários à Reuters.

