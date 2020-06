Twitter oculta postagem de Trump que ameaçou manifestantes

247 - A plataforma Twitter ocultou, nesta terça-feira, 23, um novo tuíte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que violou as regras de “comportamento abusivo”. A postagem ameaçava manifestantes do Black Lives Matter em Washington (capital federal).

"Nunca haverá uma 'Zona Autônoma' em Washington DC enquanto eu for presidente. Se tentarem, enfrentarão uma grande força!", escreveu em meio a protestos contra a violência policial e o racismo no país. Em algumas cidades, como mais recentemente em Seattle, os manifestantes estão criando áreas autônomas sob controle de população.

A plataforma já havia marcado dois comentários de Trump como enganosos e promotores da violência, todavia, mantendo a publicação. O Twitter também já ameaçou o presidente norte-americano de cassar sua conta na rede social.



