Twitter permitirá que usuários cobrem seguidores por tuítes exclusivos e conteúdos extras

247 - O Twitter anunciou nesta quinta-feira (25) uma nova ferramenta chamada "Super Follows" que permitirá aos usuários cobrarem seus seguidores por conteúdos extras.

Dentre os conteúdos extras estão, por exemplo, tuítes exclusivos, assinatura de uma newsletter e até mesmo um "distintivo" para indicar apoio do seguidor a determinado perfil, explica o site The Verge. Será permitido ainda criar e participar de grupos, algo semelhante ao que acontecia com as "comunidades" no antigo Orkut.

A novidade foi anunciada em apresentação da rede social a analistas e investidores. As informações ainda não constam no blog oficial do Twitter.

A ferramenta não tem data marcada para entrar em funcionamento.

