Twitter retira do ar 22 vídeos de fake news sobre a covid-19, incluindo produções de Jair e Eduardo Bolsonaro

247 - O Twitter deflagrou uma ação contra a disseminação de fake news relacionadas à covid-19 em suas páginas, segundo informa o jornalista Guilherme Felitti. “Ontem (26), o YouTube tirou do ar, pelo menos, 22 vídeos de alguns dos maiores canais de extrema-direita do BR, como Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Os Pingos nos Is e Folha Política. Todos os vídeos espalhavam mentiras sobre a efetividade de tratamentos contra a pandemia”, postou ele, em seu twitter .

