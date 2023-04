Twitter retira rótulo de “financiado pelo governo” de contas de mídia, inclusive da China

Apoie o 247

(Reuters) - O Twitter retirou os rótulos de "financiado pelo governo" e "afiliado do Estado da China", que designavam envolvimento do governo no conteúdo editorial, das contas de várias organizações globais de mídia, mostraram seus perfis nesta sexta-feira.

O Twitter retirou o rótulo "Mídia financiada pelo governo" das contas da National Public Radio (NPR), dos Estados Unidos, da British Broadcasting Corp (BBC) e da Canadian Broadcasting Corporation (CBC).

A rede social também retirou a etiqueta "mídia afiliada ao Estado da China" nas contas do Xinhua News, bem como de jornalistas associados a publicações apoiadas pelo governo.

Embora as contas das editoras chinesas, incluindo as de seus altos funcionários e de alguns funcionários importantes do governo, tenham começado a receber o rótulo em 2020, nomes como NPR e CBC foram rotulados apenas no início deste mês.

Isso levou a NPR e a CBC a parar de postar em suas contas do Twitter, argumentando que o selo não capturava com precisão sua estrutura de governança.

Em uma entrevista à BBC na semana passada, o bilionário proprietário do Twitter, Elon Musk, disse que a plataforma de rede social estava tentando ser "precisa" e procurando alterar o rótulo.

"Nosso objetivo é simplesmente ser o mais verdadeiro e preciso possível. Estamos ajustando o rótulo para que ele seja 'financiado publicamente', o que acho que talvez não seja muito objeto de protesto", disse Musk.

Twitter, NPR, CBC e BBC não responderam imediatamente a um pedido de comentário sobre a remoção da etiqueta.

O Twitter também removeu na quinta-feira o tique azul verificado do perfil de milhares de pessoas, incluindo celebridades, jornalistas e políticos proeminentes como Hillary Clinton.

Entre os que perderam seus distintivos estavam o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, o cofundador da Microsoft Corp, Bill Gates, e a estrela de reality show Kim Kardashian.

No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, estão entre os que perderam a verificação.

