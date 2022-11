Twitter suspende selo pago de verificação após onda de impostores

Apoie o 247

ICL

Reuters - O Twitter suspendeu seu serviço de assinatura de cheque azul (selo de verificação) de 8 dólares anunciado recentemente nesta sexta-feira, quando as contas falsas aumentaram, e o novo proprietário Elon Musk trouxe de volta o selo "oficial" para alguns usuários da plataforma de mídia social.

A cobiçada marca de seleção azul era anteriormente reservada para contas verificadas de políticos, personalidades famosas, jornalistas e outras figuras públicas. Mas uma opção de assinatura, aberta a qualquer pessoa disposta a pagar, foi lançada no início desta semana para ajudar o Twitter a aumentar a receita enquanto Musk luta para reter anunciantes.

O revés faz parte de duas semanas caóticas no Twitter desde que Musk concluiu sua aquisição de US$ 44 bilhões. Musk demitiu quase metade da força de trabalho do Twitter, removeu seu conselho e executivos seniores e aumentou a perspectiva de falência do Twitter. A Comissão Federal de Comércio dos EUA disse na quinta-feira que estava assistindo o Twitter com "profunda preocupação".

Vários usuários relataram na sexta-feira que a nova opção de assinatura para a marca de verificação azul havia desaparecido, enquanto uma fonte disse à Reuters que a oferta foi descartada.

O Twitter não respondeu a um pedido de comentário.

Contas falsas supostamente grandes marcas apareceram com o cheque azul desde o novo lançamento, incluindo Tesla (TSLA.O) e SpaceX de Musk, além de Roblox, Nestlé (NESN.S) e Lockheed Martin (LMT.N) ).

"Para combater a personificação, adicionamos um rótulo 'Oficial' a algumas contas", twittou a conta de suporte do Twitter - que tem a tag "oficial" na sexta-feira.

O rótulo foi originalmente apresentado na quarta-feira - mas "morto" por Musk apenas algumas horas depois.

A farmacêutica Eli Lilly and Co (LLY.N) emitiu um pedido de desculpas depois que uma conta de impostor twittou que a insulina seria gratuita, em meio à reação política e ao escrutínio dos altos preços do medicamento.

"Pedimos desculpas àqueles que receberam uma mensagem enganosa de uma conta falsa da Lilly", disse a empresa, reiterando o nome de seu identificador no Twitter.

Vários tweets enganosos sobre Tesla de uma conta verificada com a mesma foto de perfil da conta oficial da empresa também estavam circulando na plataforma.

"O Twitter tem trabalhado nos últimos anos para tentar melhorar essa (desinformação). E parece que Elon Musk a destruiu em questão de semanas", disse A.J. Bauer, professor da Universidade do Alabama.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.