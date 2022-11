Twitter suspende verificação paga após proliferação de contas falsas enganando usuários

Marcas que financiam a rede estão se retirando por medo do aumento do discurso de ódio (disfarçado de liberdade de expressão) e da falta de capacidade de lidar com impostores edit

247 - O Twitter suspendeu o plano de assinatura que fornecia um selo de verificação a perfis da rede após a proliferação de contas falsas se passando por marcas famosas e celebridades, informa o portal Bloomberg.

Quem já assinou o plano ainda terá acesso aos benefícios, apesar da suspensão. A empresa também reativou as insígnias de "perfil oficial" para contas relevantes de grandes marcas e veículos de comunicação. Tal novidade havia sido implementada nesta semana, mas foi removida no mesmo dia e agora está de volta. A insígnia é diferente do selo de verificado: a primeira é conferida pelo próprio Twitter, enquanto os selos passaram a ser acessíveis a todos por meio de pagamento.

A rede estava sendo afetada por impostores que pagavam pelos selos de verificado para enganar outras pessoas. Uma conta fingiu ser a empresa de videogames Nintendo e publicou uma foto do personagem Super Mario mostrando o dedo do meio. Outra conta se passando pela Tesla, empresa de Elon Musk, novo dono do Twitter, começou a fazer publicações irônicas dizendo que os veículos que fabrica pegam fogo e oferecem risco de colisões.





As principais marcas que financiam o Twitter com publicidade estão retirando seus investimentos por medo das novas políticas implementadas por Musk na rede. O aumento do discurso de ódio (disfarçado de liberdade de expressão) e a falta de capacidade de lidar com tais impostores são citados como motivos que estão afastando as empresas da plataforma.

