Twitter testa botão de edição em contas pagas

247 - O Twitter anunciou nesta quinta-feira uma novidade para os usuários com contas pagas. O botão de edição começou a ser testado em contas do Twitter Blue (versão paga do aplicativo). Mas calma. O serviço só está disponível nos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Nova Zelândia, diz o G1.

Nesta fase de teste, os tuítes poderão ser editados nos primeiros 30 minutos após a publicação e os tuítes editados terão um um ícone mostrando que eles foram modificados. Um deles levará os espectadores ao histórico de edições, que inclui versões anteriores da publicação.

A empresa informou que até o final de setembro todas as contas do Twitter Blue terão a função.

Os usuários brasileiros comemoraram a novidade, mas demonstram certo receio do que está por vir.

“O Twitter está testando o tão esperado botão editar tweet. Não sei o que pensar”, escreveu um internauta.

“Botão de editar do Twitter é a deixa para nunca mais dar rt em nada”, escreveu outra.

“Acho que esta ideia de editar o tuíte vai tirar a piada toda do Twitter”, disse um usuária.

