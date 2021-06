Um dia após ataque homofóbico de Sikêra Jr. na TV, apresentador da Globo pede respeito aos gays e trans (vídeo)

247 - Um dia após ataque homofóbico do apresentador bolsonarista Sikêra Jr. na TV, o apresentador da Globo News, Marcelo Cosme, pede respeito aos gays e transgêneros durante programa.

“Esse dia do Orgulho [LGBT] vai continuar sendo importante até que os direitos sejam iguais, que essa violência descabida acabe, que esse desrespeito se desfaça e que o preconceito não aconteça”, afirmou.

Apresentador da Globo News, Marcelo Cosme, pede respeito aos gays e transgêneros durante programa. Vê se aprende, Sikeira Jr. pic.twitter.com/KsVRAWFbPg June 29, 2021

Nas últimas semanas, o apresentador de 'Alerta Nacional' deu diversas declarações homofóbicas. Ele já chamou homossexuais de "raça desgraçada" e "nojentos".

No Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o Sleeping Giants Brasil lançou a campanha #DesmonetizaSikera nas redes sociais e conseguiu com que marcas rompessem com o bolsonarista.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.