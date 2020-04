Um dia após Bolsonaro estimular ataques à imprensa, segurança pede que claque evite criticar a imprensa

"Só peço a vocês que quando o comboio parar aqui, evitar ficar criticando o pessoal da imprensa", pediu o segurança. “Infelizmente, eles também estão trabalhando”, disse um dos seguranças da comitiva de Jair Bolsonaro à claque no Palácio do Alvorada nesta quarta-feira (1) edit

247 - Um dia após Jair Bolsonaro instigar, na porta do Palácio do Alvorada, que seus seguidores atacassem a imprensa, um segurança da comitiva pediu que a claque evitasse achacar os jornalistas que trabalham no local. "Só peço a vocês que quando o comboio parar aqui, evitar ficar criticando o pessoal da imprensa", pediu o segurança. “Infelizmente, eles também estão trabalhando”, completou em seguida. Bolsonaro não falou com a imprensa.

Nesta terça-feira (31), ao ser questionado pela imprensa sobre a defesa do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em torno da necessidade do isolamento social no enfrentamento ao novo coronavírus, Bolsonaro mandou os repórteres ficarem quietos e disse que um apoiador é quem falaria. "É ele que vai falar, não é vocês não”. Os jornalistas reagiram a agressão e deixaram o local.

