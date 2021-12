"Uma aliança Lula-Alckmin pode abrir uma avenida pela esquerda", diz Breno Altman

Apoie o 247

247 - O jornalista Breno Altman, em entrevista à TV 247, alertou para a divisão que uma possível chapa Lula-Alckmin poderia gerar no campo progressista. Para ele, com a sinalização para a centro-direita, o PT corre o risco de excluir vozes mais à esquerda da campanha.

Neste cenário, o Psol poderia lançar um candidato minoritário e dividir o eleitorado de Lula. “Eventualmente uma chapa com essas características, com Lula e Alckmin, pode provocar o surgimento ou o fortalecimento de uma candidatura que se coloque à esquerda do Lula, com perigos eleitorais. Por exemplo, o Psol pode se sentir constrangido a ter sua própria candidatura. Pode ser o Glauber Braga ou o próprio Boulos”, disse. “Uma aliança Lula-Alckmin pode abrir uma avenida pela esquerda”.

Segundo Altman, até mesmo Ciro Gomes, percebendo também a inviabilidade da terceira via, poderia tentar se reposicionar à esquerda de Lula. E assim, “angariar os votos daqueles eleitores que se sentirem descontentes com a chapa Lula-Alckmin”. “Acho difícil, mas atenção”.

