Uma China próspera e indomável é benéfica ao mundo, comenta mídia

247 - Como de costume, o presidente chinês, Xi Jinping, fez um discurso de Ano Novo para cumprimentar amigos de todo o mundo. Ele fez um resumo sobre o ano passado e uma previsão para 2022.

“Ao decorrer do tempo, o que vemos e sentimos é uma China persistente e próspera, cujo povo é simpático e admirável, cujo desenvolvimento se renova a cada dia e cuja causa é herdada por gerações”, disse o líder chinês.

O ano de 2021 foi extraordinário. O Partido Comunista da China (PCCh) celebrou seu 100º aniversário e convocou sua 6ª Sessão Plenária do 19º Congresso Nacional. A China realizou seu primeiro “objetivo do Centenário”, ou seja, construiu integralmente uma sociedade moderadamente próspera no centenário do PCCh.

Mesmo com o impacto da pandemia, a economia chinesa continuou com seu excelente desempenho. Nos primeiros três trimestres de 2021, o PIB do país cresceu 9,8% e até novembro do ano passado, o valor total das exportações e importações ultrapassou 35 trilhões de yuans, aumentando 22% em relação ao mesmo período do ano de 2020. A China ainda é uma importante estabilizadora da economia global, comenta a Rádio Internacional da China.

O meio ambiente não decepciona aqueles que o protegem. Dos elefantes selvagens de Yunnan que se deslocaram ao norte e retornaram ao sul aos antílopes tibetanos que migram e se reproduzem, o país alcançou resultados notáveis na proteção ecológica.

Além disso, 85% da população chinesa, ou seja, mais de 1,2 bilhão de pessoas, foram totalmente vacinadas. Até hoje, a China ofereceu também dois bilhões de doses de vacinas para outros países e organizações internacionais. O país fez importantes contribuições para a luta contra a pandemia no mundo.

O presidente da Fundação Kuhn dos Estados Unidos, Robert Kuhn, disse se sentir muito emocionado após ouvir que Xi Jinping visitou as casas de muitos chineses comuns para conhecer suas dificuldades e necessidades.

O presidente do Partido pela União Nacional da Zâmbia, Highvie Hamududu, disse que a China ajudou milhões de pessoas a sair da pobreza e outros países devem aprender com suas experiências de desenvolvimento.

Em 2022, a China realizará os Jogos Olímpicos de Inverno em Beijing e Zhangjiakou, convocará mais uma cúpula do Brics, e participará de muitas outras importantes conferências internacionais. O país vai continuar aplicando o verdadeiro multilateralismo, defendendo o sistema internacional que tem a ONU como o núcleo e oferecendo sua sabedoria para as questões globais.