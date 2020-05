UNE: "30 dias é pouco. Enem tem que ser adiado pelo tempo necessário"

247 - O presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Iago Montalvão, afirmou que "trinta dias é pouco", em referência à iniciativa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), de anunciar o adiamento do Enem 2020 por um prazo de 30 a 60 dias - ou seja, para dezembro deste ano ou janeiro de 2021.

"É preciso que o adiamento do Enem seja pelo tempo necessário para acompanhar o atraso no ano letivo", disse ele ao jornalista Leonardo Sakamoto. "Ninguém quer que o exame seja adiado indefinidamente. Mas também não pode ser por um tempo insuficiente que signifique apenas uma chance para o governo criar uma sensação de solução e tirar o problema de suas mãos", complementou.

De acordo com o presidente da UNE, o adiamento representa uma derrota ao governo Jair Bolsonaro. "No início, eles estavam intransigentes na manutenção das datas. Com a pressão dos estudantes, o tema foi ao Senado e ao debate público, e conseguimos fazer com que ele recuasse".

