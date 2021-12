UOL ataca Lula sobre gasolina, mas omite desmonte da Petrobrás desde o golpe contra Dilma

Jornal classificou fala do petista sobre gasolina no Brasil como "distorcida", mas não tratou do que estava por trás da crítica feita pelo ex-presidente. Veja edit

247 - O UOL publicou nesta sexta-feira (3) uma checagem das afirmações feitas pelo ex-presidente Lula em entrevista histórica na quinta-feira (2) ao Podpah, dos apresentadores Igão e Mítico, que registrou recorde de audiência.

Em certa altura da entrevista, o petista declarou: "por que o Brasil está vendendo a gasolina a quase R$ 8 quando nós somos autossuficientes?".

O jornal classificou a fala como "distorcida", e justificou: "apesar de ter quantidade o suficiente de petróleo para ser autossuficiente, o país precisa importar gasolina porque a capacidade de refino é abaixo da necessária para suprir a demanda interna, e parte do material que compõe o combustível não é produzido no Brasil".

O UOL não destacou, no entanto, que a capacidade de refino no Brasil é baixa porque desde o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff em 2016, a Petrobrás tem sido desmontada, em projeto tocado pelos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro.

O desmonte, claro, atinge o setor de refino também. Na quarta-feira (1), por exemplo, a Petrobrás concluiu a venda da Refinaria Landulpho Alves (Rlam), na Bahia, para o fundo de investimentos dos Emirados Árabes, Mubadala Capital. A refinaria é a segunda maior do Brasil e tem capacidade de processar 333 mil barris de petróleo por dia.

O jornal também destaca que "o preço final da gasolina é definido por uma série de fatores, o que inclui a atual política adotada pela Petrobras de atrelar o valor à variação de preços do petróleo no exterior, o que deixa o preço do combustível mais suscetível às oscilações do dólar". Lula é um dos maiores críticos à dolarização da gasolina. A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), inclusive, garantiu que caso Lula volte ao poder, a política de preços da Petrobrás será revista.

