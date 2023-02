Usuários cobram punição contra o general Augusto Heleno

Internautas citaram a suspeita de que o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional edit

Apoie o 247

ICL

247 - Internautas cobraram investigações contra o general Augusto Heleno após a suspeita de que o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) foi um dos mentores intelectuais dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.

"Sem tabus, sem anistia", escreveu um usuário no Twitter.

Alguém sabe onde foi parar o general Heleno, que parece ter sumido após a denúncia da sua participação como um dos mentores dos atos terroristas na Praça dos 3 Poderes, em Brasília? pic.twitter.com/qF2Cjr1qSJ — Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) February 21, 2023

Se a conversa de punir os militares que se envolverem no 8 de Janeiro for de verdade, o primeiro a ser investigado deveria ser o general Heleno. Sem tabus, sem anistia. pic.twitter.com/xqtm1leXfw February 18, 2023

A insuspeita revista Isto É faz matéria denunciando o general Heleno, como mentor intelectual dos atos de 8 de janeiro. O sujeito tem uma longa ficha corrida de extremista, desde secretario do famigerado gal. Frota, ate o comando da MINUSTAH no Haiti.https://t.co/rwQEFnQuFl February 17, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.