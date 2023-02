Usuários criticam Anderson Torres, e citam investigações da PF e do Ibama

Apoie o 247

247 - Perfis do Twitter criticaram o ex-ministro da Justiça Anderson Torres depois que a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para manter a prisão dele, investigado no inquérito dos atos golpistas de 8 de janeiro. Ele também usou a mãe como laranja em empresa de “comércio varejista de animais”.

O ex-secretário foi alvo na semana passada de uma operação do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Foram encontrados pelo menos 60 pássaros silvestres na residência de Torres, que também foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.

Em 12 de janeiro, policiais federais fizeram uma operação e acharam um documento com estratégias para questionar o resultado da eleição presidencial.

URGENTE! PGR desmonta versão do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, e diz que ‘minuta golpista' estava em pasta do governo federal e não seria jogada fora. — Humberto Costa (@senadorhumberto) February 28, 2023

Anderson Torres usou a mãe como laranja no esquema de tráfico de animais silvestres. Trambique em família, um padrão Bolsonaro de destruição February 28, 2023

Anderson Torres usou mãe como laranja em empresa de “comércio varejista de animais”

Alvo do Ibama, ex-ministro tem empresa desde 2021 em sua casa; 60 aves como Bicudos e Curiós foram encontradas pic.twitter.com/DVQhl3P8Xi February 28, 2023

A PGR concluiu o que já sabíamos: a minuta golpista encontrada na casa de Anderson Torres não seria jogada fora.

O documento estava muito bem guardado, dentro, inclusive, de uma pasta com a logo do governo federal.

Sem anistia pra golpista!#Equipe — Talíria Petrone (@taliriapetrone) February 28, 2023

Ex-ministro da Justiça no Govermo Bolsonaro, Anderson Torres usou nome da mãe para criar comércio suspeito por venda ilegal de animais silvestres. @agenciapublica



Link: https://t.co/2EasQ1aUww pic.twitter.com/42WKGNiacU — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) February 27, 2023

