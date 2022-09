Usuários criticam Bolsonaro e sobem "fakeada" nos TTs

Apoie o 247

247 - Internautas foram neste sábado (3) ao Twitter criticar Jair Bolsonaro (PL) e aliados por causa da versão deles de que o atual candidato à reeleição foi vítima de uma facada em Juiz da Fora (MG) na campanha eleitoral de 2018. Usuários colocaram o termo "fakeada" nos Trending Topic (Tópicos de Tendência) na rede social.

O jornalista do Brasil 247 e da TV 247 Joaquim de Carvalho produziu o documentário "Uma Fakeada no Coração do Brasil" sobre o episódio. O filme está sob censura e foi retirado do Youtube.

Um perfil escreveu: "o gado bolsonarento diz que o atentado à Cristina Kirchner é armação porque o governo de Alberto Fernandez está destruindo o país. Aí eu lembro da fakeada sem sangue e a desgraça que vivemos hoje, com gente garimpando osso. Cara de pau dessa escória".

Outro pessoa faz a seguinte postagem: "ato 1: Adélio chega, passa pela segurança treinada e dá uma facada no Bolsonaro. Ninguém vê o corte nem o sangue. Ato 2: Nenhum segurança aborda o agressor que deixa o local sem ser incomodado. Ato 3: Ninguém da nação bolsonarista sequer xingou o cara até hoje".

Um internauta escreveu: "Bozonazi prestou solidariedade à Cristina Kirchner? Não! Diz com muito desdém 'enviei uma notinha lá' e aproveitou do caso pra atacar as pessoas, em relação à sua fakeada. O ser é só muito asqueroso mesmo".

"Armação é a fakeada do miliciano. Só gado para acreditar!", disse um perfil.

