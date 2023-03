Usuários das redes sociais criticam parlamentar e demonstram apoio a nordestinos

Internautas rebateram declarações preconceituosas do vereador de Caxias do Sul (RS) Sandro Fantinel (Patriota) edit

247 - Usuários criticaram as declarações preconceituosas do vereador de Caxias do Sul (RS) Sandro Fantinel (Patriota), que sugeriu a empresas agrícolas a contratação de trabalhadores argentinos, porque os baianos "vivem na praia, tocando tambor". Em discurso na Câmara Municipal, ele fez referência aos mais de 200 trabalhadores resgatados no Rio Grande do Sul em condições parecidas com a de um trabalho escravo.

A palavra "nordestinos" apareceu no trending topic (tópico de tendência) do Twitter, um dos assuntos mais comentados da rede social.

O Sr. Sandro Fantinel, do "Patriota" de Caxias do Sul, defendeu que empresas agrícolas contratem argentinos. Ofendeu com ataques racistas e xenofóbicos os nordestinos, e como se não bastasse, tentou normalizar o trabalho escravo. Que seja cassado e responda pelos crimes de ódio. pic.twitter.com/W2CKTCka0x — Túlio Gadêlha (@tuliogadelha) March 1, 2023

Vinho com notas de trabalho escravo.



Os vinhos da Serra Gaúcha tem o sabor amargo. Cerca de 200 trabalhadores nordestinos, argentinos, indígenas e menores de idade nas vinícolas Aurora, Salton e Garibaldi em situação análoga ao trabalho escravo. pic.twitter.com/Nu4D2WHpBZ February 25, 2023

Já conseguimos levantar mais de 5 MIL assinaturas no abaixo-assinado pedindo a cassação do Vereador @SandroFantinel, pelo discurso xenofóbico contra meu povo Nordestino!!! A XENOFOBIA CONTRA NORDESTINOS TEM QUE PARAR! March 1, 2023

ATAQUE A NORDESTINOS@senadorhumberto entrou com ação junto ao MP do Rio Grande do Sul. Vereador ofendeu trabalhadores vindos da Bahia resgatados de condições análogas à escravidão. Para @paulopaim, fala criminosa não representa o povo gaúcho. Confira: https://t.co/tQXmQ1J8kl — PT no Senado (@PTnoSenado) March 1, 2023

