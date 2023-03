Usuários repercutem denúncia de Tacla Duran contra Sergio Moro e Deltan Dallagnol: 'ex-juiz pode ser preso'

Apoie o 247

ICL

247 - Internautas deixaram o nome de Rodrigo Tacla Duran no trending topic (tópico em tendência) no Twitter após o advogado denunciar nesta segunda-feira (27) o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e o deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), ex-juiz e ex-procurador da Operação Lava Jato, respectivamente. Duran mora na Espanha e denunciou nos últimos anos ter sido alvo de chantagem do advogado Carlos Zucolotto, ligado ao parlamentar do União Brasil.

Um perfil na rede social esreveu: "Senador Sérgio Moro pode ser preso por suposto esquema de venda de sentenças, em conluio com sua esposa, Rosângela Moro, e com o ex-promotor Deltan Dallagnol, ambos atualmente deputados federais".

O advogado residente na Europa disse que pagou US$ 613 mil a Zucolotto para não ser preso. Em conversa pelo aplicativo Wickr Me, Zucolotto ofereceu acordo de colaboração premiada. Em troca, queria US$ 5 milhõe e disse que os pagamentos deveriam ser feitos "por fora".

Duran foi preso preventivamente na Lava Jato em 2016. Seis meses antes, ele tinha sido procurado por Zucolotto Júnior, que era sócio de Rosângela Moro, mulher do ex-juiz.

URGENTE! Senador Sérgio Moro pode ser preso por suposto esquema de venda de sentenças, em conluio com sua esposa, Rosângela Moro, e com o ex-promotor Deltan Dallagnol, ambos atualmente deputados federais. O ministro Ricardo Lewandowski despachou dando garantias a Tacla Duran + pic.twitter.com/JT2lAdDI0C March 26, 2023





Quando Moro decretou prisão de Tacla Duran, pediu à Interpol que incluísse o advogado na Difusão Vermelha (alerta internacional). Duran foi à Interpol e mostrou provas de que estava sendo extorquido. Em decisão raríssima, a Interpol cancelou o pedido de Moro.

Do @brasil247 — Bohn Gass (@BohnGass) March 27, 2023

🔴 URGENTE



Tacla Durán, ex-advogado da Odebrecht, confirmou em depoimento há pouco que sofreu tentativa de extorsão e denuncia Sérgio Moro e Dallagnol pic.twitter.com/phaVk9jQtd — Kallil Oliveira (@kalliloliveira_) March 27, 2023

URGENTE! Agora é oficial, Tacla Duran acabou de dar o tão esperado depoimento e delatou Moro e Dallagnol! Grande dia! Ajudem a divulgar! pic.twitter.com/Lo8xEthRJ6 — Vinicios Betiol (@mb_vinicios1) March 27, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.