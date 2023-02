Usuários tiram sarro de Léo Índio, sobrinho de Jair Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Internautas criticaram o Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, investigado pela Polícia Federal por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília (DF), onde bolsonaristas invadiram o Congresso, o Planalto e o STF. Ele foi alvo de busca e apreensão da PF em janeiro.

Usuários do Twitter também fizeram postagens em tom de comédia e sugeriram que o sobrinho de Jair Bolsonaro (PL) teria engravidado uma ex-secretária do Ministério da Economia. Perfis da rede social insinuaram que Léo Índio traiu o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) e comentaram a notícia de que o parlamentar é quem seria o pai do bebê, que já pode ter nascido.

Léo Índio também é suspeito de envolvimento nas chamadas "rachadinhas", esquema de corrupção em que salários de assessores de um determinado parlamentar são desviados.

Deixa o Leo Índio saber disso pic.twitter.com/QczahiVHCC — Romulo Dias 🇧🇷 (@RomuloBDias) February 14, 2023

E o troféu chifruda do ano vai para : Léo Índio pic.twitter.com/hihuEFgWmd February 14, 2023

O filho do Carluxo é do Léo Índio? February 14, 2023

Segundo o Senador Kajuru, Filho de Bolsonaro pagou programa de prostituição com o cartão corporativo. Quem seria o filho do Bolsonaro? Carluxo? Depois desta notícia, como está sentindo o golpista Leo Índio? pic.twitter.com/KqCruT5Vl2 — Gilmar de Alcântara (@VoxGilmar) February 14, 2023





